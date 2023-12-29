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الاحتلال يعتدي على رعاة الأغنام ويعتقل مواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل

12/29/2023 7:14:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، على رعاة الأغنام، واعتقلت مواطنين اثنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على رعاة الأغنام بقرية جنبا في مسافر يطا، وأطلقت النار تجاههم، واعتقلت الشابين محمد عيسى يونس، بعد الاعتداء عليه بالضرب، ومحمود جمال مخامرة الذي يعمل ناشطا في توثيق اعتداءات الاحتلال.

كما طارد جيش الاحتلال رعاة الأغنام بالقرب من قريتي الحلاوة والمركز بمسافر يطا، وأجبروهم على مغادرة مراعيهم.


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