جيش الاحتلال يعلن إصابة 21 عسكريا خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 21 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط احتياط وإصابة ضابط آخر وجندي في معركة شمالي قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة المصابين في جيش الاحتلال منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة إلى 936 عسكريا.
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