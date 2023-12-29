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جيش الاحتلال يعلن إصابة 21 عسكريا خلال 24 ساعة

12/29/2023 7:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 21 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط احتياط وإصابة ضابط آخر وجندي في معركة شمالي قطاع غزة.


وارتفعت حصيلة المصابين في جيش الاحتلال منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة إلى 936 عسكريا.

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