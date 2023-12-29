تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
12/29/2023 7:13:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، فقد تراجع الإسترليني اليوم أمام العملتين عند 1.2711 دولار، و1.150 يورو.
بترا
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