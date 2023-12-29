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تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

12/29/2023 7:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).


ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، فقد تراجع الإسترليني اليوم أمام العملتين عند 1.2711 دولار، و1.150 يورو.


بترا

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