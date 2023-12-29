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التربية: 29 ألفا و879 طالب وطالبة يتقدمون السبت لامتحان تكميلية التوجيهي

12/29/2023 7:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان تكميلية التوجيهي يوم غد السبت الموافق 30 كانون أول هو 29879 طالبا وطالبة.

وبيّنت الوزارة توزيع الطلبة على التخصصات كالآتي:


العلمي 13410
الأدبي 15096
الشرعي 57
الصناعي 93
الاقتصاد المنزلي 646
الزراعي 568
الفندقي 9

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