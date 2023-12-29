التربية: 29 ألفا و879 طالب وطالبة يتقدمون السبت لامتحان تكميلية التوجيهي

التربية: 29 ألفا و879 طالب وطالبة يتقدمون السبت لامتحان تكميلية التوجيهي
التاريخ
12/29/2023 7:13:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان تكميلية التوجيهي يوم غد السبت الموافق 30 كانون أول هو 29879 طالبا وطالبة.
وبيّنت الوزارة توزيع الطلبة على التخصصات كالآتي:
العلمي 13410
الأدبي 15096
الشرعي 57
الصناعي 93
الاقتصاد المنزلي 646
الزراعي 568
الفندقي 9
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