نداءات استغاثة من مخيم الفارعة لإرسال سيارات إسعاف

نداءات استغاثة من مخيم الفارعة لإرسال سيارات إسعاف
التاريخ
12/29/2023 6:10:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجددت الاشتباكات اليوم الجمعة بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في مخيم الفارعة في مدينة طوباس بالضفة الغربية.
وأطلق المواطنين الفلسطينيين هناك نداءات استغاثة من داخل المخيم لإرسال سيارات إسعاف.
واعتقلت قوات الاحتلال شابا من داخل سيارة إسعاف في المخيم بعد إصابته برصاصة في اليد.
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