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نداءات استغاثة من مخيم الفارعة لإرسال سيارات إسعاف

12/29/2023 6:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجددت الاشتباكات اليوم الجمعة بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في مخيم الفارعة في مدينة طوباس بالضفة الغربية.


وأطلق المواطنين الفلسطينيين هناك نداءات استغاثة من داخل المخيم لإرسال سيارات إسعاف.


واعتقلت قوات الاحتلال شابا من داخل سيارة إسعاف في المخيم بعد إصابته برصاصة في اليد.

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