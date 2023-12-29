المقاومة تعلن تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية وسط قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها فجرت اليوم الجمعة حقل ألغام في قوة مشاة لجيش الاحتلال وآليات عسكرية شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة.



وأضافت في بيان لها أنها أوقعت عناصر القوة بين قتيل وجريح.



كما أعلنت الكتائب استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج وقالت إنها أصابتها بشكل مباشر.