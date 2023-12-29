المقاومة تعلن تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها فجرت اليوم الجمعة حقل ألغام في قوة مشاة لجيش الاحتلال وآليات عسكرية شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وأضافت في بيان لها أنها أوقعت عناصر القوة بين قتيل وجريح.
كما أعلنت الكتائب استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج وقالت إنها أصابتها بشكل مباشر.
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