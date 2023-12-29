المقاتلات الإسرائيلية تحلق بأجواء بيروت وحزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، أنه استهدف موقعي حدب يارون ودوفيف، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن الاشتباه بتسلل مسيرة بمنطقة إصبع الجليل ورد بقصف مدفعي للقرى الحدودية.

وأعلن حزب الله في بيانات متتالية أنه استهدف عند الساعة 10:20 صباح اليوم الجمعة ‏‏موقع حدب يارون الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة، وعند الساعة 10:30 استهدف مقاتلوه رافعة ‏تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف، وأصابها إصابة ‏مباشرة.‏

من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن صفارات الإنذار دوت في إصبع الجليل وكريات شمونا للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن موقعي دوفيف وبرعم استهدفا بصواريخ مضادة للدروع، وأن مدفعيته ردت بقصف مصادر إطلاق الصواريخ.

في غضون ذلك، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة في أجواء جنوب لبنان، وفي أجواء العاصمة اللبنانية بيروت على مستوى متوسط.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحتى الآن، اقتصر تبادل القصف إلى حد كبير على المنطقة الحدودية، رغم أن إسرائيل شنت ضربات محدودة في عمق الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

وكان حزب الله اتهم إسرائيل الخميس باختراق كاميرات مراقبة مثبتة خارج المنازل والمتاجر في جنوب لبنان لاستهداف مقاتليه وحث السكان على فصلها عن الإنترنت.