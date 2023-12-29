إصابة شاب بجروح حرجة برصاص الاحتلال غرب جنين

إصابة شاب بجروح حرجة برصاص الاحتلال غرب جنين
التاريخ
12/29/2023 6:10:31 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، أطلقة جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه، بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في قرية الطيبة غرب جنين.
وأكدت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، بأن الشاب أصيب بالرصاص بالشريان الرئيسي بمنطقة الفخذ، ووصفت إصابته بالحرجة.
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