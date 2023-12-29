Friday, 29 December 2023 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة شاب بجروح حرجة برصاص الاحتلال غرب جنين

12/29/2023 6:10:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، أطلقة جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه، بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في قرية الطيبة غرب جنين.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، بأن الشاب أصيب بالرصاص بالشريان الرئيسي بمنطقة الفخذ، ووصفت إصابته بالحرجة.


MENAFN29122023000205011050ID1107668039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث