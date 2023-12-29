صعود عقود القمح المستقبلية وارتفاع أسعار السكر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعدت عقود القمح المستقبلية بعدما اصطدمت سفينة كانت تستعد لشحن حبوب من أوكرانيا بلغم في البحر الأسود أمس الخميس، مما فاقم مخاوف تصعيد التوترات في المنطقة.
وارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو بنحو 2.13 بالمئة عقب الحادث أمس، مع صعودها بنسبة 0.14 بالمئة إلى 632.1 دولار خلال اليوم الجمعة، وفقا لوكالة بلومبرغ.
في غضون ذلك، قفز سعر السكر الخام بحوالي 6.4 بالمئة في بورصة نيويورك الخميس، وهي أكبر قفزة له خلال اليوم منذ 10 آب 2021، ما يؤشر إلى تعافيه بعد الانخفاض الحاد الذي سجله سابقا.
بترا
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