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صعود عقود القمح المستقبلية وارتفاع أسعار السكر

12/29/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعدت عقود القمح المستقبلية بعدما اصطدمت سفينة كانت تستعد لشحن حبوب من أوكرانيا بلغم في البحر الأسود أمس الخميس، مما فاقم مخاوف تصعيد التوترات في المنطقة.


وارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو بنحو 2.13 بالمئة عقب الحادث أمس، مع صعودها بنسبة 0.14 بالمئة إلى 632.1 دولار خلال اليوم الجمعة، وفقا لوكالة بلومبرغ.


في غضون ذلك، قفز سعر السكر الخام بحوالي 6.4 بالمئة في بورصة نيويورك الخميس، وهي أكبر قفزة له خلال اليوم منذ 10 آب 2021، ما يؤشر إلى تعافيه بعد الانخفاض الحاد الذي سجله سابقا.


بترا

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