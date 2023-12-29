مجانية المواقف في أبوظبي خلال عطلة رأس السنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية المواقف ونظام درب للتعرفة المرورية بالإضافة إلى الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات بمصفح م-18 خلال عطلة رأس السنة الميلادية الاثنين 1 يناير 2024.
وأوضح "النقل المتكامل" أن مراكز إسعاد المتعاملين بأبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة على أن يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي الثلاثاء 2 يناير، ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني ، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وشدد المركز على عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.
النقل العام
وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع زيادة عدد الرحلات بين مدينة أبوظبي وضواحيها وبين مدينة أبوظبي وإمارات الدولة، وأضاف تلبية للإقبال المتزايد المتوقع من الجمهور على زيارة مهرجان الشيخ زايد، سيقوم المركز بمضاعفة عدد الرحلات الخدمة المجانية رقم 408 التي تخدم المهرجان وللاطلاع على مواعيد عمل الحافلات وخدمات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الالكتروني أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.
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