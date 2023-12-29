مجانية المواقف في أبوظبي خلال عطلة رأس السنة

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية المواقف ونظام درب للتعرفة المرورية بالإضافة إلى الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات بمصفح م-18 خلال عطلة رأس السنة الميلادية الاثنين 1 يناير 2024.

وأوضح "النقل المتكامل" أن مراكز إسعاد المتعاملين بأبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة على أن يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي الثلاثاء 2 يناير، ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني ، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وشدد المركز على عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

النقل العام

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع زيادة عدد الرحلات بين مدينة أبوظبي وضواحيها وبين مدينة أبوظبي وإمارات الدولة، وأضاف تلبية للإقبال المتزايد المتوقع من الجمهور على زيارة مهرجان الشيخ زايد، سيقوم المركز بمضاعفة عدد الرحلات الخدمة المجانية رقم 408 التي تخدم المهرجان وللاطلاع على مواعيد عمل الحافلات وخدمات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الالكتروني أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.

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