صفقة كبيرة على «الرمز كوربوريشن» بـ67.6 مليون درهم

شهد سوق دبي المالي، اليوم الجمعة، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 48.3 مليون سهم بقيمة 67.6 مليون درهم بسعر تنفيذ 1.4 درهم للسهم الواحد.

وخلال الجلسة، قفز مصرف الإمارات الإسلامي بالحد الأقصى عند 6.44 دراهم، وارتفع تعاونية الاتحاد 3.6%، والامارات دبي الوطني 0.9%، وديوا 0.8%، ومصرف عجمان 0.5%.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.