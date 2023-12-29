بافواههم وبكل وقاحة ..جنديان صهيونيان يعترفان بقتل الاطفال عمدا

MENAFN - Khaberni) خبرني - فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة والعمليات البرية داخل القطاع، تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لجنود الاحتلال المتوغلين داخل غزة، وما يقومون به من قتل للفلسطينيين وخاصة الأطفال

ومن ضمن تلك المقاطع المستفزة، جندي إسرائيلي يعترف أمام الكاميرا بأنه يبحث عن الرضّع لقتلهم، وآخر يتباهى بإطلاقه الرصاص على طفلين

وانتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية لجندي إسرائيلي يؤكد أنه بحث عن رضيع لقتله، إلا أنه لم يجد، لذا لجأ لقتل طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 12 عاما

ومن خلال الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل، يقول الجندي لصديقه: "نحن نبحث عن الرضع ولكن لم يبق هناك رضع، لقد قتلت فتاة كانت تبلغ من العمر 12 عامًا، لكننا نبحث عن الرضّع"

وانتشر مقطع آخر، يظهر جنديا ثانيا يتباهى بقتله طفلين في قطاع غزة بإطلاق النار على رأسيهما أثناء لعبهما كرة القدم

وهاجمت قوات إسرائيلية مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة حيث يخشى السكان من توغل بري جديد في مناطق مكتظة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا بالفعل، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية في وقت سابق إن 210 فلسطينيين تأكد اساتشهادهم جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد شهداء الحرب إلى 21,320 شخصا، أو ما يساوي تقريبا 1% من سكان القطاع. ويُخشى من وجود آلاف آخرين من الشهداء تحت الأنقاض

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