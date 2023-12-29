بافواههم وبكل وقاحة ..جنديان صهيونيان يعترفان بقتل الاطفال عمدا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة والعمليات البرية داخل القطاع، تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لجنود الاحتلال المتوغلين داخل غزة، وما يقومون به من قتل للفلسطينيين وخاصة الأطفال
ومن ضمن تلك المقاطع المستفزة، جندي إسرائيلي يعترف أمام الكاميرا بأنه يبحث عن الرضّع لقتلهم، وآخر يتباهى بإطلاقه الرصاص على طفلين
وانتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية لجندي إسرائيلي يؤكد أنه بحث عن رضيع لقتله، إلا أنه لم يجد، لذا لجأ لقتل طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 12 عاما
ومن خلال الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل، يقول الجندي لصديقه: "نحن نبحث عن الرضع ولكن لم يبق هناك رضع، لقد قتلت فتاة كانت تبلغ من العمر 12 عامًا، لكننا نبحث عن الرضّع"
وانتشر مقطع آخر، يظهر جنديا ثانيا يتباهى بقتله طفلين في قطاع غزة بإطلاق النار على رأسيهما أثناء لعبهما كرة القدم
وهاجمت قوات إسرائيلية مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة حيث يخشى السكان من توغل بري جديد في مناطق مكتظة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا بالفعل، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس
وقالت السلطات الصحية الفلسطينية في وقت سابق إن 210 فلسطينيين تأكد اساتشهادهم جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد شهداء الحرب إلى 21,320 شخصا، أو ما يساوي تقريبا 1% من سكان القطاع. ويُخشى من وجود آلاف آخرين من الشهداء تحت الأنقاض
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