السعودية.. وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي ،الخميس، وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي بياناً

نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء فيه " انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة / العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة

الأمير / بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم الجمعة الموافق 16 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".