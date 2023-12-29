السعودية.. وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الديوان الملكي السعودي ،الخميس، وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود.
وأصدر الديوان الملكي بياناً
نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء فيه " انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة / العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة
الأمير / بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم الجمعة الموافق 16 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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