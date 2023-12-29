باحث من جامعة الإمارات يفوز بجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية لعام 2023

فازت دراسة الأستاذ الدكتور علي المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان «تحويل بقايا ومخلّفات النخيل إلى منتجات عالية القيمة: طريقة مستدامة في استخدام الموارد»، بجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية 2023 في الرياض في المملكة العربية السعودية، ضمن فئة «أفضل باحث علمي».

وقال الأستاذ الدكتور علي المرزوقي: «تركِّز هذه الدراسة على تطوير عدد من المنتجات من مخلّفات النخيل، مثل أدوات المائدة القابلة للتحلُّل، لتكون بديلاً مراعياً للبيئة عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتدرس أيضاً إمكانية تحويل مخلّفات نخيل التمر إلى مواد كيميائية عالية القيمة، بطريقة إزالة البلمرة الحفزية المباشرة للليغنوسليلوز من الكتلة الحيوية لنخيل التمر، وتستكشف الدراسة تحويل ثفل التمر إلى حمض اللاكتيك، وهو مادة أساسية لإنتاج متعدد حمض اللاكتيك، وهو مادة شبيهة بالبلاستيك لكنها قابلة للتحلُّل».

وأضاف المرزوقي: «تهدف الدراسة إلى الحدِّ من النفايات وتعزيز الإنتاج المستدام للموارد القيمة من خلال تحويل نفايات النخيل إلى مواد كيميائية عالية القيمة ومنتجات قابلة للتحلُّل، وهي لا تكتفي بمعالجة المخاوف البيئية المباشرة فحسب، بل تُسهم أيضاً في دعم هدف بناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة ومرونة على المدى الطويل».

وأوضح المرزوقي: «وظَّفنا في هذه الدراسة التكنولوجيا المتقدِّمة لمواجهة التحديات الرئيسية في إدارة النفايات، وتقديم حلول مستدامة لنفايات النخيل والفاكهة، والعمل على تقليل المشكلات البيئية المرتبطة بالطرق التقليدية للتخلُّص من النفايات، والحدِّ من التلوُّث، ما يعزِّز مبادئ الاقتصاد الدائري».

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