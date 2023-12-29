الانتهاء من مشروع «بن غاطي هايتس» السكني في قرية جميرا الدائرية

أعلنت بن غاطي للتطوير، إحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات، الانتهاء من مشروع «بن غاطي هايتس» الذي يضم 365 وحدة سكنية في منطقة قرية جميرا الدائرية.

يحتوي المشروع على شقق فاخرة بطابع عصري، وتتكون الشقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم مع صالة، ويحتوي المشروع على حوض سباحة للكبار والأطفال ومساحات خضراء، ومرافق لوقوف السيارات وصالة رياضية مجهزة بالكامل.

وتوفر المنطقة مجتمعاً آمناً وصديقاً للعائلات ويعد من أفضل المناطق التي توفر عوائد استثمارية جذابة للمستثمرين، ويلعب موقعه الاستراتيجي أحد أهم الأسباب في ذلك حيث يقع في منطقة قرية جميرا الدائرية بقلب دبي الجديدة على شارع الخيل من جهة، وشارع محمد بن زايد من جهة أخرى، إضافة إلى مداخل المنطقة الجديدة على شارع حصة، وسط مساحات خضراء ممتدة ومجموعة كبيرة من المرافق والخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير المهندس محمد بن غاطي: نجح القطاع العقاري في الإمارات في تحقيق نقلات نوعية واستثنائية مما ساهم في ترسيخ مكانته مركزاً عالمياً رائداً للأسواق العقارية وذلك بفضل جهود دولة الإمارات والنمو المتزايد من المستثمرين الأجانب على طلب العقارات في السوق الإماراتي المزدهر بالفرص الواعدة. ويعود انتعاش السوق العقاري إلى عوامل عدة منها إجراءات القيادة الرشيدة والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المزيد من الكفاءات المهنية التي بدورها أثرت تأثيراً إيجابياً على أداء سوق العقارات في الدولة.

وأشار إلى أن الشركة تقدم الكثير من فرص الاستثمار الجذابة في المنطقة، حيث إن الشركة قامت بطرح أكثر من 20 مشروعاً في منطقة قرية جميرا الدائرية في أقل من ثلاث سنوات، تم إنجاز العديد منها.

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