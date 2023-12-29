Friday, 29 December 2023 01:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طائرة فضائية عسكرية أمريكية تنطلق في مهمة سرية تستمر لسنوات

12/29/2023 5:25:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت الطائرة الفضائية التابعة للجيش الأمريكي (إكس-37 بي) يوم الخميس في مهمة سرية أخرى من المتوقع أن تستمر عامين على الأقل.

مثل المهمات السابقة، حملت الطائرة تجارب سرية. ولا يوجد أحد على متن الطائرة.

أقلعت الطائرة الفضائية على متن صاروخ (فالكون هيفي) التابع لشركة (سبيس إكس) من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا ليلا، متأخرة أكثر من أسبوعين بسبب مشاكل فنية.

هذه هي الرحلة السابعة للطائرة (إكس-37 بي)، التي سجلت أكثر من 10 سنوات في المدار منذ ظهورها لأول مرة في عام 2010.

استغرقت الرحلة الأخيرة، وهي الأطول حتى الآن، عامين ونصف قبل أن تنتهي على مدرج مطار كينيدي قبل عام.

لم يذكر مسؤولو القوة الفضائية المدة التي ستبقى فيها مركبة الاختبار المدارية هذه عاليا أو ما هو موجود على متنها بخلاف تجربة وكالة ناسا لقياس تأثيرات الإشعاع على المواد.

تشبه الطائرة (إكس-37بي)، التي صنعتها شركة (بوينغ)، مكوكات الفضاء المتقاعدة التابعة لناسا. لكنها لا تتجاوز ربع الحجم ويبلغ طولها 9 أمتار. وهي ليست بحاجة إلى رواد فضاء ولديها نظام هبوط مستقل.

الطائرة (إكس-37 بي) تقلع عموديا مثل الصواريخ ولكنها تهبط أفقيا مثل الطائرات، وهي مصممة لتدور في مدار يتراوح ارتفاعه بين 240 كيلومترا و800 كيلومتر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN29122023000110011019ID1107667967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث