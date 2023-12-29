طائرة فضائية عسكرية أمريكية تنطلق في مهمة سرية تستمر لسنوات

انطلقت الطائرة الفضائية التابعة للجيش الأمريكي (إكس-37 بي) يوم الخميس في مهمة سرية أخرى من المتوقع أن تستمر عامين على الأقل.

مثل المهمات السابقة، حملت الطائرة تجارب سرية. ولا يوجد أحد على متن الطائرة.

أقلعت الطائرة الفضائية على متن صاروخ (فالكون هيفي) التابع لشركة (سبيس إكس) من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا ليلا، متأخرة أكثر من أسبوعين بسبب مشاكل فنية.

هذه هي الرحلة السابعة للطائرة (إكس-37 بي)، التي سجلت أكثر من 10 سنوات في المدار منذ ظهورها لأول مرة في عام 2010.

استغرقت الرحلة الأخيرة، وهي الأطول حتى الآن، عامين ونصف قبل أن تنتهي على مدرج مطار كينيدي قبل عام.

لم يذكر مسؤولو القوة الفضائية المدة التي ستبقى فيها مركبة الاختبار المدارية هذه عاليا أو ما هو موجود على متنها بخلاف تجربة وكالة ناسا لقياس تأثيرات الإشعاع على المواد.

تشبه الطائرة (إكس-37بي)، التي صنعتها شركة (بوينغ)، مكوكات الفضاء المتقاعدة التابعة لناسا. لكنها لا تتجاوز ربع الحجم ويبلغ طولها 9 أمتار. وهي ليست بحاجة إلى رواد فضاء ولديها نظام هبوط مستقل.

الطائرة (إكس-37 بي) تقلع عموديا مثل الصواريخ ولكنها تهبط أفقيا مثل الطائرات، وهي مصممة لتدور في مدار يتراوح ارتفاعه بين 240 كيلومترا و800 كيلومتر.

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