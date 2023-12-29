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14 % ارتفاع أسعار الذهب خلال 2023

12/29/2023 5:25:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2069.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش. وارتفع 14 بالمئة حتى الآن هذا العام ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2079.10 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أظهرت تباطؤا في التضخم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في ثلاثة أعوام، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.81 دولار للأوقية، لكنها تتجه لإنهاء العام على استقرار لحد كبير.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1002.50 دولار للأوقية، فيما استقر البلاديوم عند 1132.90 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي. وهوت أسعار البلاديوم 37 بالمئة خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

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