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شرطة دبي تحجز 5 مركبات ارتكب سائقوها أعمال فوضى وضجيج وإزعاج

12/29/2023 5:25:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حجزت مرور دبي 5 مركبات ارتكب سائقوها أعمال فوضى واستعراض وضجيج وإزعاج لقاطني المناطق السكنية في منطقة ندالشبا وشارع الميدان، متسببين بذلك في الإزعاج والإخلال بأمن الشارع المروري وهدوئه، بسياراتهم وحركاتها الخطرة وأصواتها العالية، ومعرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

ودعا اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على أبنائهم ومتابعة سلوكياتهم أثناء القيادة، ومدهم بمزيد من الوعي والإدراك لمدى خطورة ما يرتكبونه من أعمال غير قانونية تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، مشيراً إلى المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، والذي يتضمن تشديداً في "قيمة فك حجز" المركبة المخالفة، بقيمة تبلغ خمسون ألف درهم (50,000).

وأشار اللواء المزروعي، إلى أن حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة، بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، منوهاً بأنه تم التحذير من تلك الممارسات الخاطئة في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

وحذر اللواء سيف المزروعي، من القيام بأعمال الفوضى والإزعاج على الطرق، موضحاً أن القانون يُعاقب مرتكبيها بإيقافهم وحجز مركباتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. مؤكداً عدم التهاون في التصدي لمرتكبي هذه الأعمال.

وناشد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على الرقم 901، متمنياً السلامة للجميع.


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