رئيس الدولة يمنح سفير نيجيريا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة محمد دانسانتا ريمي، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال لقاء جرى في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، سعادة السفير وسام الاستقلال، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع نيجيريا في جميع المجالات، وأثنى على دور سعادته في توطيد العلاقات الثنائية خلال سنوات عمله في الدولة، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله.

من جانبه، أعرب سعادة محمد دانسانتا ريمي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي، كما أشاد بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

وتقدم سعادته بالشكر إلى جميع الجهات في دولة الإمارات لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.





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