الكرملين: لدينا أصول غربية يمكن مصادرتها حال الاستيلاء على أصول روسية

الكرملين: لدينا أصول غربية يمكن مصادرتها حال الاستيلاء على أصول روسية
التاريخ
12/29/2023 5:25:16 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الكرملين اليوم الجمعة إن لديه قائمة بالأصول الغربية التي يمكن مصادرتها إذا مضت مجموعة السبع قدما في تنفيذ ما تتناوله مناقشاتها من مصادرة أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN29122023000110011019ID1107667962
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.