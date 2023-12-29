الكرملين: لدينا أصول غربية يمكن مصادرتها حال الاستيلاء على أصول روسية

قال الكرملين اليوم الجمعة إن لديه قائمة بالأصول الغربية التي يمكن مصادرتها إذا مضت مجموعة السبع قدما في تنفيذ ما تتناوله مناقشاتها من مصادرة أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار.

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