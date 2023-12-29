الجميع يتجاهلها .. علامات شائعة تدل على نقص فيتامين B12

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعد نقص فيتامين ب 12 مشكلة صحية شائعة ولكن يتم تجاهلها في كثير من الأحيان

ويلعب فيتامين ب 12 دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تكوين خلايا الدم الحمراء، والصحة العصبية، وتخليق الحمض النووي

وبما أن الجسم لا يستطيع إنتاج فيتامين ب12 من تلقاء نفسه، فيجب الحصول عليه من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية

وتجاهل علامات نقص فيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مع مرور الوقت

فيما يلي بعض علامات نقص فيتامين ب 12 :

التعب غير المبرر

يعد التعب والضعف المستمر من العلامات المبكرة الشائعة لنقص فيتامين ب12، حيث أن الفيتامين ضروري لإنتاج الطاقة في الجسم. والتعب هو أحد الأعراض التي يمكن أن تعزى إلى عوامل مختلفة، وغالبا ما يتجاهلها الأفراد نتيجة لنمط الحياة المزدحم، أو التوتر، أو قلة النوم

الأعراض العصبية

فيتامين ب 12 ضروري للحفاظ على الخلايا العصبية السليمة. يمكن أن يؤدي النقص إلى أعراض عصبية مثل الخدر والوخز وصعوبة المشي. قد تتطور الأعراض العصبية تدريجياً ويتم الخلط بينها وبين حالات أخرى، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج

صعوبة التركيز

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الوظيفة الإدراكية، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز وتغيرات المزاج. قد تُعزى التغيرات المعرفية إلى الشيخوخة أو التوتر، وقد لا يربطها الأفراد على الفور بنقص التغذية

فقدان الشهية ومشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك وفقدان الشهية. تعد أعراض الجهاز الهضمي شائعة ويمكن ربطها بعوامل مختلفة، مما يجعل من الصعب التعرف عليها كعلامات لنقص فيتامين ب12

بشرة شاحبة

يمكن أن يؤدي فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12 إلى شحوب أو اصفرار الجلد. وقد تعزى التغيرات في لون البشرة إلى عوامل أخرى، وقد لا يتعرف الأفراد عليها كمؤشر على نقص التغذية

صعوبة المشي

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على التنسيق والتوازن، مما يؤدي إلى صعوبة المشي وزيادة خطر السقوط. قد تترافق مشكلات المشي مع الشيخوخة أو الحالات العصبية الأخرى، مما يحول الانتباه عن النقص المحتمل في فيتامين ب12

ما الذي يسبب نقص فيتامين ب12؟

قد لا يحصل الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا على ما يكفي من فيتامين ب12 من مصادر طعامهم، لأن الخيارات النباتية محدودة

ويمكن أن تتداخل الحالات التي تؤثر على المعدة والأمعاء، مثل التهاب المعدة الضموري، والمرض البطني، ومرض كرون، وفقر الدم الخبيث، مع امتصاص فيتامين ب12. ومع التقدم في السن، قد ينخفض إنتاج حمض المعدة والعوامل الداخلية، مما يؤثر على امتصاص فيتامين ب12

وهناك بعض الأدوية، مثل مثبطات مضخة البروتون (PPIs)، وحاصرات H2، والميتفورمين، يمكن أن تقلل من امتصاص B12. العمليات الجراحية التي تشمل المعدة أو الأمعاء، بما في ذلك جراحات فقدان الوزن، يمكن أن تحد من امتصاص فيتامين ب12. يمكن أن تؤثر هذه العدوى البكتيرية في المعدة على بطانة المعدة وتقلل من امتصاص فيتامين ب12، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"

مصادر فيتامين ب12

يتضمن النظام الغذائي المتوازن مصادر فيتامين ب12، مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض

و تتوفر مكملات فيتامين ب12 بأشكال مختلفة، بما في ذلك الأقراص الفموية والأقراص تحت اللسان والحقن. استشر أخصائي الرعاية الصحية لتحديد الجرعة المناسبة وشكل المكملات

مضاعفات نقص فيتامين ب12

قد يساهم نقص فيتامين ب 12 في ظهور أعراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق وتقلب المزاج وحتى الذهان. يمكن أن يحدث تلف للأعصاب الطرفية، المعروف باسم الاعتلال العصبي المحيطي، بسبب نقص فيتامين ب12. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الوخز، والخدر، والألم في الأطراف. يمكن أن يؤدي النقص الشديد إلى تلف العصب البصري، مما يؤدي إلى الاعتلال العصبي البصري. وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في الرؤية وحتى فقدان الرؤية إذا لم يتم علاجه على الفور

وقد يؤدي نقص فيتامين ب12 لدى النساء الحوامل إلى مشاكل في نمو الجنين وزيادة خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي. عند الرجال، يمكن أن يساهم النقص في العقم وانخفاض عدد الحيوانات المنوية

ما هي كمية فيتامين ب12 التي يحتاجها الإنسان؟

يبلغ المدخول اليومي الموصى به من فيتامين ب 12 للبالغين حوالي 2.4 ميكروغرام. ومع ذلك، فإن الأفراد الذين يعانون من حالات معينة، مثل فقر الدم الخبيث أو اضطرابات الجهاز الهضمي، قد يحتاجون إلى جرعات أعلى أو مكملات. تشمل المصادر الغذائية لـ B12 اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المدعمة

ماذا يحدث عندما تستهلك المزيد من فيتامين ب12؟

يعتبر الاستهلاك المفرط لفيتامين ب 12 آمنًا بشكل عام، حيث يفرز الجسم عادةً كميات زائدة. ومع ذلك، فإن الجرعات العالية للغاية من المكملات الغذائية قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل الغثيان أو الإسهال أو تفاعلات الجلد

وفي حالات نادرة، يمكن أن يتداخل مع بعض الأدوية أو يساهم في حالات مثل فرط الفيتامين. يجب على الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، مثل مشاكل الكلى، توخي الحذر

ومن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل تناول مكملات غذائية عالية الجرعة للتأكد من أنها مناسبة لاحتياجاتك الصحية الفردية، حيث أن سمية B12 من المصادر الغذائية نادرة للغاية