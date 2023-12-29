الجيش الإسرائيلي يقر بمسؤوليته عن مقتل 3 من جنوده الأسرى بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نشر الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى في غزة بنيران قواته خلال الحرب المستمرة على القطاع منذ نحو 3 أشهر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش "يأسف لمقتل الأسرى الثلاثة بنيران قواته، وإنه استخلص العبر وأمر الجنود باحترام قواعد الاشتباك"، حسب تعبيره.

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي إن مقتل الجنود الثلاثة الأسرى في غزة "حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية".

وأكد هاليفي أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة إنقاذ الأسرى في هذا الحادث، وأضاف أن قيادة الجيش تشعر بالمسؤولية عن مقتل الجنود الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم.

اعتقدوا أنها حيلة

وكشف تحقيق الجيش الإسرائيلي وجود جنود في المبنى نفسه الذي قُتل فيه الأسرى الثلاثة برصاص إسرائيلي عن طريق الخطأ في غزة، وسمعوا صرخاتهم طلبا للمساعدة بالعبرية قبل 5 أيام من الحادثة.

وأثناء اقتحام أحد المباني في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري سمع الجنود نداءات بالعبرية يقول أصحابها "نحن مخطوفون" و"النجدة"، لكنهم اعتقدوا أنها حيلة من مقاتلي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإيقاعهم في كمين بالمبنى في الشجاعية شرق مدينة غزة.

وغادر الجنود الإسرائيليون المبنى معتقدين أنه ملغوم، وقال التحقيق إن 5 من عناصر حماس الذين كانوا يحرسون الأسرى قُتلوا بنيران مروحية إسرائيلية أثناء محاولتهم الهروب من المبنى.

ورجح التحقيق أن الأسرى فروا إثر ذلك من المبنى، وبعد 5 أيام أطلق جنود إسرائيليون النار عليهم بعد أن اعتبروهم "تهديدا".

وكان الأسرى الثلاثة عراة الصدور ويلوّحون بعلم أبيض عند إطلاق النار عليهم، وفق التحقيق.