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الاحتلال ينشر حواجز في محيط البلدة القديمة بالقدس لمنع وصول المصلين للأقصى

12/29/2023 5:14:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، حواجز في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لمنع وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وأفاد شهود عيان بأنه للجمعة 12 على التوالي تمنع قوات الاحتلال وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك ولا تسمح إلا لأعداد قليلة من المسنين ولسكان البلدة القديمة من القدس.

وأضاف الشهود إن قوات الاحتلال أقامت حواجز عسكرية على مداخل أبواب القدس القديمة، بينها باب العمود، وباب الساهرة، وباب الأسباط، ومنعت الوصول إلى البلدة القديمة، ما دفع عشرات المصلين للتجمع قرب حي وادي الجوز أقرب الاحياء إلى أسوار القدس القديمة.


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