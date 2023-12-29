الاحتلال ينشر حواجز في محيط البلدة القديمة بالقدس لمنع وصول المصلين للأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، حواجز في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لمنع وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
وأفاد شهود عيان بأنه للجمعة 12 على التوالي تمنع قوات الاحتلال وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك ولا تسمح إلا لأعداد قليلة من المسنين ولسكان البلدة القديمة من القدس.
وأضاف الشهود إن قوات الاحتلال أقامت حواجز عسكرية على مداخل أبواب القدس القديمة، بينها باب العمود، وباب الساهرة، وباب الأسباط، ومنعت الوصول إلى البلدة القديمة، ما دفع عشرات المصلين للتجمع قرب حي وادي الجوز أقرب الاحياء إلى أسوار القدس القديمة.
MENAFN29122023000205011050ID1107667908
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.