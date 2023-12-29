أونروا: جنود إسرائيليون أطلقوا النار على قافلة مساعدات

أونروا: جنود إسرائيليون أطلقوا النار على قافلة مساعدات
التاريخ
12/29/2023 5:14:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة، على طريق حدده الجيش الإسرائيلي.
وفي السياق، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن إيصال المساعدات لسكان غزة أصبح مستحيلا، مؤكدا على وجوب وقف القتال.
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