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أونروا: جنود إسرائيليون أطلقوا النار على قافلة مساعدات

12/29/2023 5:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة، على طريق حدده الجيش الإسرائيلي.


وفي السياق، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن إيصال المساعدات لسكان غزة أصبح مستحيلا، مؤكدا على وجوب وقف القتال.


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