أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتجه أسعار الذهب لتسجيل مكاسب عن إجمالي 2023 بنحو 14 بالمئة، وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط، لكنها تراجعت بصورة طفيفة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة.



وأظهرت بيانات التضخم الفترة الأخيرة وجود تباطؤ في مستويات التضخم الأميركي مما يرجح احتمالات اتجاه الفدرالي الأميركي إلى بدء خفض معدل الفائدة في وقت أبكر من المتوقع العام المقبل.



ويدعم خفض معدل الفائدة الطلب على الأصول التي لا تدر عائداً ومن بينها الذهب.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي (الاقتصادية)، فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2081.70 دولار للأونصة، وارتفع المعدن الأصفر بنحو 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب سنوي منذ 2020.



وتلقت أسعار الذهب دعماً اليوم من تراجع مؤشر الدولار الذي يتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في 3 أعوام بما يعزز جاذبية المعدن الذهب لحائزي غيره من العملات.

