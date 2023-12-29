إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بمعارك شمال غزة

إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بمعارك شمال غزة
التاريخ
12/29/2023 5:14:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال قطاع غزة، وكان قد اعترف أمس بإصابة 49 عسكريا في المعارك بمختلف القطاع أول أمس الأربعاء.
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