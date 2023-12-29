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إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بمعارك شمال غزة

12/29/2023 5:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال قطاع غزة، وكان قد اعترف أمس بإصابة 49 عسكريا في المعارك بمختلف القطاع أول أمس الأربعاء.




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