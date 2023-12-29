عشائر العقاربة تنعى فقيدها الشيخ هاشم معيش العقرباوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحيواة الدنيا الا متاع الغرور).



تنعى عشائر العقاربة في الأردن فقيدها المرحوم بإذن الله الشيخ هاشم معيش العقرباوي "أبو محمد" زوج "فايزة صالح العقرباوي" والد محمد وفرح وهيا وجد عبدالملك ورغدة وميرا وهاشم. وشقيق هشام ومحمود وحسين ومحمد وخولة والمرحوم احمد. والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس ٢٨-١٢-٢٠٢٣،

سيوارى جثمان الفقيد الثرى إلى مقبرة ماركا القديمة بعد صلاة ظهر يوم الجمعة في مسجد ماركا القديم / حارة العقاربة وتقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية آل النبر التعاونية - دير غبار إعتباراً من يوم الجمعة ٢٩-١٢-٢٠٢٣ ولمدة ثلاثة أيام من الساعة الرابعة عصراً و حتى العاشرة مساء.



ولا نقول إلا ما يرضي ربنا "إنا لله وإنا إليه راجعون"