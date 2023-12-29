حزب الله يستهدف تجهيزات للاحتلال بمزارع دوفيف
التاريخ
12/29/2023 5:14:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة استهداف رافعة للاحتلال تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف، وقال إنه أصابها بشكل مباشر.
كما أعلن الحزب استهداف موقع حدب يارون على الحدود الجنوبية بالأسلحة المناسبة، وقال إنه حقق إصابة مباشرة.
MENAFN29122023000208011052ID1107667903
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.