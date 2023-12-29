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حزب الله يستهدف تجهيزات للاحتلال بمزارع دوفيف

12/29/2023 5:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة استهداف رافعة للاحتلال تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف، وقال إنه أصابها بشكل مباشر.


كما أعلن الحزب استهداف موقع حدب يارون على الحدود الجنوبية بالأسلحة المناسبة، وقال إنه حقق إصابة مباشرة.

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