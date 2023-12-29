الأسهم اليابانية تسجل أفضل أداء سنوي في 10 أعوام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع مؤشر نيكي الياباني في آخر جلساته لعام 2023، لكنه حقق أفضل أداء سنوي في 10 أعوام، وسط توقعات بتحسن الحوكمة.



وفي نهاية جلسة اليوم الجمعة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.2 بالمئة إلى 33464 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة ليغلق عند 2366 نقطة.



أما على أساس سنوي، صعد المؤشر نيكي الياباني 28 بالمئة، وهي أعلى زيادة سنوية منذ 2013 كما أن نيكي كان المؤشر الآسيوي الأفضل أداء في عام 2023، وجاء ذلك وسط تراجع الين 7 بالمئة أمام الدولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



كما ارتفع المؤشر توبكس 25 بالمئة خلال العام وهو أيضا أفضل أداء سنوي له منذ 2013.



بترا