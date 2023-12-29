سلام، وأزمات، وترامب مقابل بايدن: هذا ما ينتظر جنيف الدولية في عام 2024

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Paix, crises, Trump vs Biden: ce qui attend la Genève internationale en 2024 (الأصلي)
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Война и мир, Трамп и Байден: что ждет Женеву международную в 2024 году?
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国際都市ジュネーブ展望2024 資金難に陥る人道支援機関
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Pace, crisi, Trump vs Biden: cosa attende la Ginevra internazionale nel 2024?
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تنتاب المنظمات الدولية في جنيف شكوكا حول المستقبل. فقد يشهد عام 2024 حلول السلام، ولكن قد يشهد كاحتمال آخر تفجّر صراعات جديدة أيضاً أو ربما عودة دونالد ترامب إلى السلطة. تحليل
عام آخر حافل بالأزمات المتراكمة. هذا ما يمكن أن يوصف به عام 2023 بإيجاز من وجهة نظر المنظمات في جنيف الدولية. ويبدو أن عام 2024 لن يكون أقل تعقيداً.
أوكرانيا: الدبلوماسية تتحرك
في الرابع عشر من شهر يناير، لن يُناقش السلام في أوكرانيا في جنيف، العاصمة غير الرسمية لسويسرا، بل في جبال الألب، وبالتحديد في دافوس، حيث ستكون هناك جولة من النقاشات حول الخطة التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسلام.
ولم تشارك روسيا في المراحل الثلاث السابقة التي جرت في كل من جدة وكوبنهاغن ومالطا، وليس ثمة ما يُشير إلى أنها ستشارك هذه المرة.
وبالتالي، ليست هناك مفاوضات. والأمل بحلول السلام في أوكرانيا في عام 2024 لا يزال بعيد المنال. وهو ما أشارت إليه مجلة "ذي إيكونوميست" (The Economist) في افتتاحية لها نُشرت مؤخراً: ((بالنسبة لأوكرانيا، من غير المقبول السماح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي التي تحتلها، لاسيما بسبب التأثير الاقتصادي الناجم عن خسارة أوكرانيا لجزء من مرفئها على البحر. وبالنسبة لروسيا، الغزو لا يزال فاشلاً، لأنها لا تسيطر بشكل كامل على المحافظات الأربع التي ضمتها في عام 2022)).
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