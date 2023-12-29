سلام، وأزمات، وترامب مقابل بايدن: هذا ما ينتظر جنيف الدولية في عام 2024

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تنتاب المنظمات الدولية في جنيف شكوكا حول المستقبل. فقد يشهد عام 2024 حلول السلام، ولكن قد يشهد كاحتمال آخر تفجّر صراعات جديدة أيضاً أو ربما عودة دونالد ترامب إلى السلطة. تحليل

عام آخر حافل بالأزمات المتراكمة. هذا ما يمكن أن يوصف به عام 2023 بإيجاز من وجهة نظر المنظمات في جنيف الدولية. ويبدو أن عام 2024 لن يكون أقل تعقيداً.

أوكرانيا: الدبلوماسية تتحرك

في الرابع عشر من شهر يناير، لن يُناقش السلام في أوكرانيا في جنيف، العاصمة غير الرسمية لسويسرا، بل في جبال الألب، وبالتحديد في دافوس، حيث ستكون هناك جولة من النقاشات حول الخطة التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسلام.

ولم تشارك روسيا في المراحل الثلاث السابقة التي جرت في كل من جدة وكوبنهاغن ومالطا، وليس ثمة ما يُشير إلى أنها ستشارك هذه المرة.

وبالتالي، ليست هناك مفاوضات. والأمل بحلول السلام في أوكرانيا في عام 2024 لا يزال بعيد المنال. وهو ما أشارت إليه مجلة "ذي إيكونوميست" (The Economist) في افتتاحية لها نُشرت مؤخراً: ((بالنسبة لأوكرانيا، من غير المقبول السماح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي التي تحتلها، لاسيما بسبب التأثير الاقتصادي الناجم عن خسارة أوكرانيا لجزء من مرفئها على البحر. وبالنسبة لروسيا، الغزو لا يزال فاشلاً، لأنها لا تسيطر بشكل كامل على المحافظات الأربع التي ضمتها في عام 2022)).

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