رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا استهدفت بنية تحتية حيوية بغارة جوية ضخمة

رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا استهدفت بنية تحتية حيوية بغارة جوية ضخمة
التاريخ
12/29/2023 4:20:33 AM
(MENAFN
- Youm7) أكد دنيس أناتوليفيج شميكال، رئيس الوزراء الأوكراني، أن روسيا استهدفت بنية تحتية حيوية بغارة جوية ضخمة
وأعلنت أوكرانيا، أن روسيا تشن هجوما ضخما باستخدام مسيرات وصواريخ باليستية وكروز، مؤكدة سقوط قتيل و15 جريحا فى ضربات روسية على كييف وخاركيف، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
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