رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا استهدفت بنية تحتية حيوية بغارة جوية ضخمة

وأعلنت أوكرانيا، أن روسيا تشن هجوما ضخما باستخدام مسيرات وصواريخ باليستية وكروز، مؤكدة سقوط قتيل و15 جريحا فى ضربات روسية على كييف وخاركيف، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

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