القاهرة الإخبارية: وصول 35 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف إسرائيلي

(MENAFN
- Youm7) أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ توغله في مناطق البريج والنصيرات بغزة، وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على شرق رفح.
وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، وصول 35 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف الاحتلال، وسقوط 5 شـهداء إثر قـصف للاحـتلال استهدف فلسطينيين في بيت حانون.
واستهدفت طائرات إسرائيلية مسيرة عدة مناطق في بيت لاهيا.
MENAFN29122023000132011024ID1107667806
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.