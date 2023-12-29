القاهرة الإخبارية: وصول 35 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف إسرائيلي

MENAFN - Youm7) أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ توغله في مناطق البريج والنصيرات بغزة، وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على شرق رفح.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، وصول 35 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف الاحتلال، وسقوط 5 شـهداء إثر قـصف للاحـتلال استهدف فلسطينيين في بيت حانون.

واستهدفت طائرات إسرائيلية مسيرة عدة مناطق في بيت لاهيا.