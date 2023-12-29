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أكثر من 5.2 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات فى المسجد النبوى خلال أسبوع

12/29/2023 4:20:31 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضى 5 ملايين و2880 ألفا و560 مصليًا وزائرًا؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم. وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الفترة من الـ 7 وحتى الـ 13 من شهر جمادي الثاني الحالي، أن 553.269 زائر تشرّفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما كما أدى 115.940 زائرًا وكذلك 113.125 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.
وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 16.175 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 74.519 زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12.828 شخصاً من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 3.790 مستفيداً، كما قُدم 40.062 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 13.340 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 78.823 مستفيد، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 50.925 زائرًا، كما قدمت أكثر من 133.600 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 92.857 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.








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