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رئيس حكومة لبنان يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

12/29/2023 4:20:31 AM
(MENAFN- Youm7) طالب رئيس حكومة لبنان خلال اجتماع مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان"، معتبرا أن "استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل"، داعيا الى "ممارسة اقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وكرر التأكيد بأن المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار، ثم الانتقال إلى التفاوض لحل على أساس الدولتين واعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

وأكد أن من شأن استمرار المساعدات البريطانية للجيش أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها في هذا الظرف الصعب.

ومن جانبه
اعتبر كاميرون أن تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم، قائلا: "أنا ممتن لرئيس الوزراء اللبناني لمناقشة هذه القضايا الحاسمة معي اليوم ولجهود لبنان لمنع مثل هذا التصعيد".

ومن جهة أخرى قد جرى اتصال بين رئيس الحكومة ووزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا عبر خلاله ميقاتي عن قلقه لتصاعد العدوان الاسرائيلي على الجنوب واستهداف المدنيين على نطاق واسع"، معتبرا ان "من شأن هذا التمادي في الاعتداءات ان يدخل لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة". وطلب "الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها المتمادية".







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