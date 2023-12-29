أونروا: جنود إسرائيليون أطلقوا النار على قافلة مُساعدات

MENAFN - Youm7) أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، أن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده جيش الاحتلال لها.

وقال توماس وايت مدير شؤون "أونروا" بغزة - في تدوينة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس" - "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش الإسرائيلي".. مضيفا أن "قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار"، مشددا على أنه ينبغي عدم استهداف عمال الإغاثة نهائيا.

وذكرت "أونروا" أمس /الخميس/ أن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، حيث أن 40% من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة.. مضيفا أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء"، موضحة أن 150 ألف فلسطيني أجبرتهم إسرائيل على الهجرة من المناطق الوسطى من قطاع غزة "ليس لديهم مكان يذهبون إليه".



