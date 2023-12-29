لبنان: دوى صافرات إنذار فى المستعمرات الاسرائيلية قبالة الحدود فى الجنوب

MENAFN - Youm7) دوت صافرات الإنذار في المستعمرات الإسرائيلية في أصبع الجليل قبالة الحدود الجنوبية. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى خلال اتصال هاتفى مع وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا عن قلقه من تصاعد العدوان الإسرائيلى على جنوب لبنان واستهداف المدنيين.

واعتبر ميقاتي أنه "من شأن هذا التمادي في الاعتداءات أن يدخل لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة" بحسبما جاء في بين صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وطلب ميقاتي من الجانب الفرنسي "الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتمادية" وفق البيان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلامية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي

شن 3 غارات

جوية مستهدفا منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان.

يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله اللبناني أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا أمس في بنت جبيل جنوب لبنان أدت إلى مقتل أحد عناصره، في حين أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل اثنين من أقاربه معه أيضا، يحملان الجنسية الأسترالية، وأن الحزب رد بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب

بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بشكل يومي عبر الحدود. ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.







