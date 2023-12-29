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رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد لمتابعة مؤشرات منظومة التأمين

12/29/2023 4:20:27 AM
(MENAFN- Youm7) التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.



واستعرض اللقاء، آخر مستجدات مؤشرات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وتطرق اللقاء أيضًا إلى تنسيق الجهود بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بورسعيد لتفعيل الكارت الموحد للمواطن في أول يناير المقبل بدءً بوحدتي طب أسرة الكويت والحي الإماراتي التابعين لهيئة الرعاية في بورسعيد كمرحلة أولى، إضافة إلى مناقشة آليات وتشجيع إشراك القطاع الصحي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.



وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، إلى تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن، تشمل 5,2 مليون خدمة لطب الأسرة، إضافة إلى خدمات العيادات الخارجية والفحوصات الطبية والمعملية والأقسام الداخلية والعمليات والجراحات الدقيقة والمتنوعة بالمستشفيات، لافتًا إلى إجراء أكثر من 150 ألف عمليات وجراحات حتى الآن، منها 50 ألف عمليات وجراحات كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.



وأضاف السبكي، أنه تم تسجيل أكثر من 670 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد حتى الآن، فضلًا عن إجراء أكثر من مليون فحص طبي شامل للمنتفعين في المحافظة، ونجاح اعتماد 100% من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعه للهيئة ببورسعيد، بالإضافة إلى 98% من المستشفيات وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك مجمع طبي و7 مستشفيات و35 مركزا ووحدة طب أسرة في بورسعيد ذات بنية تحتية متطورة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وتضم كوادر طبية متميزة، وتخطى نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة 92%.



وتابع السبكي: أنه بعد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد أصبحت المحافظة جاذبة للقطاع الصحي الخاص وكبرى الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية واستقدام السياحة العلاجية، كما تابع: نعمل مع محافظ بورسعيد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الارتقاء المستمر بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر فيما يتعلق بالتنمية الصحية المستدامة 2030.



وثمَّن السبكي، دور محافظ بورسعيد لجهوده في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل ونجاحها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن بورسعيد أصبحت نموذجًا يحتذى به في داخل وخارج مصر في تطبيق نظام صحي قوي وفعّال ومرن ومستدام.



ومن جانبه، أشاد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تقديم أفضل الخدمات للمواطن البورسعيدي، مؤكدًا أن رضاء المواطن البورسعيدي أصدق دليل على نجاح هيئة الرعاية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بجودة عالمية، كما أعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بهذا اللقاء لتنسيق الجهود حول مشاركة القطاع الصحي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في إشراك القطاع الخاص في البناء والتنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.














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