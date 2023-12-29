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نقابة العاملين بالسياحة تشيد بجهود الوزارة ومتابعة صرف علاوة يناير

12/29/2023 4:20:27 AM
(MENAFN- Youm7) استعرض مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق في اجتماعه برئاسة محسن أش الله رئيس النقابة وسكرتير الهجرة باتحاد العمال، خطة التحرك النقابي في العام الجديد 2024 لتعظيم أنشطة الخدمات وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين بالمنشآت السياحية و الفندقية.



وشدد المجلس، على مواصلة التعاون مع منظمات الأعمال لتنمية العضوية النقابية ومتابعة صرف العلاوة الدورية من أول يناير مع مراعاة احتسابها على قيمة الأجر الحقيقي للعامل بما لا يقل عن 3500 جنيه.



وأشاد مجلس إدارة النقابة العامة بما عرضه طارق حسين الأمين العام ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة السياحة من نتائج إيجابية للاجتماع الذي عقده أحمد عيسى وزير السياحة و الآثار بحضور قيادات الوزارة و هيئة مكتب اللجنة النقابية للعاملين بالديوان العام حيث وافق الوزير خلال الاجتماع على زيادة المزايا المادية والمعنوية للعاملين عن طريق احتساب جهود الإثابة في العمل على الأجر الشامل في 2021 بدلاً من أحتسابها على أجور 2019 و إعداد دراسة لرفع قيمة القرض الحسن و تطوير مشروع العلاج للعاملين و أسرهم و منح الحج و العمرة التي تنظمها وزارة السياحة.



كما أشاد مجلس إدارة النقابة بالجهود التي يبذلها وزير السياحة والآثار لخدمة القطاع السياحي و العاملين به مما ساهم في زيادة الإقبال السياحي لمصر في الآونة الآخيرة بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة.














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