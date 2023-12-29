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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد

12/29/2023 4:20:27 AM
(MENAFN- Youm7) بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2024، وجاء نصها :" السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الميلادى الجديد داعياً الله أن يجعله عام خير ونماء لمصر وأهلها وأن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه من الآمال والغايات لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم.



ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون وفائهم لمسئولياتهم ومهامهم المقدسة التى يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية وحماية منجزاتها ومقدراتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادتكم الصادقة الحكيمة، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق التقدم والإزهار لما فيه خير مصر وشعبها ، وكل عام وسيادتكم بخير ".



كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.
















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