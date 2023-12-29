منافسو ترامب على الترشيح الجمهورى ينتقدون استبعاده فى ولاية ماين

MENAFN - Youm7) انتقد منافسو الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، قرار وزير خارجية ولاية ماين بإزالة اسمه من بطاقة الاقتراع فى الانتخابات التمهيدية بالولاية، لتصبح ثانى ولاية أمريكية تقوم بهذه الخطوة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه عندما حظرت المحكمة العليا بولاية كولورادو ترامب من بطاقة التصويت فى السباق الجمهورى الأسبوع الماضى، انتقد كافة منافسى الرئيس السابق القرار، بدلا من استخدامه للهجوم عليه. واستخدم كلا من حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ورائد الأعمال فيفيك راماسوامى نفس الحجج مجددا مرة أخرى بعد قرار ماين.

وقال ديسانتيس إن القرار يفتح الباب أمام المشكلات، فهل يستطيع وزير خارجية ولاية جمهوري أن يستبعد بايدن من بطاقة الاقتراع؟.وكان ديسانتيس قد أشار فى وقت سابق إلى أن حكم كولورادو جزء من مخطط لتعزيز الدعم الجمهورى خلف ترامب فى السباق التمهيدى، وسبق أن قال إن الاتهامات الجنائية ضد ترامب قد امتصت كل الأكسجين من السباق.

بينما قال راماسوامى، الذى يخوض الانتخابات ظاهريا ضد ترامب لكنه يدافع بحماس شديد عن الرئيس السابق، إنه سنسحب من الانتخابات التمهيدية فى أى ولاية لن يكون اسم ترامب موجودا على بطاقة الاقتراع فيها، كما دعا المشاركين فى السباق الجمهورى إلى القيام بالأمر نفسه.

وقال راماسوامى فى بيان إن هذا هو شكل ما يكون عليه التهديد الحقيقى للديمقراطية، مضيفا أن الظام

عازم على إبعاد هذا الرجل، وسيتم إلقاء اللوم على الدستور.

وقال بيان لحملة المرشحة نيكى هايلى، إنها ستهزم ترامب بنزاهة، ويجب أن يحدد الناخبون من الذى سينتخبونه. فيما أشار بيان لحملة كريس كريستى إلى انتقاده السابق لحكم كولورادو، والذى قال فيه إنه لا ينبغى أن تستبعد محكمة مرشح من بطاقة اقتراع بدون محاكمة تشمل أدلة يتم قبولها من قبل هيئة محلفين. وأضاف أنه ينبغى أن تتم هزيمة ترامب عبر صناديق الاقتراع.



