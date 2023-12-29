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نشطاء يخوضون معركة لتحرير أنثى حوت أبيض من الأسر بحوض مائى فى كوريا الجنوبية

12/29/2023 4:20:23 AM
(MENAFN- Youm7) طالب عدد من الناشطين في مجال حقوق الحيوانات، بإطلاق سراح أنثى حوت أبيض، تحمل اسم "بيلا"، وتحريرها، من وجودها في الحوض المائي القاحل الموجود في الطوابق السفلية من مركز تجاري ضخم في كوريا الجنوبية، منذ نحو عِقد من الزمن.

وكان عمر أنثى الحوت، عامين تقريبًا عند وقوعها في الأسر، وصيدها بواسطة قوارب في المياه الروسية في عام 2013، وبيعها إلى حوض أسماك Lotte World Aquarium - وهو الأكبر في سيول، وفقا لموقع "سى إن إن" عربية.

وكان مع "بيلا"، اثنين من ذكور الحيتان البيضاء، وهما "بيلي" و"بيلو"، إلى جانب كائنات بحرية قطبية أخرى، مثل طيور البطريق والفقمات، وشكلت أنثى الحوت جزءًا من منطقة جذب شهيرة تتمحور حول القطب الشمالي.


أنثى الحوت الأبيض بيلا

وداخل خزان يبلغ وزنه 1224 طنًا، بعمق 7 أمتار تقريبًا، غالبًا ما كان الثلاثي محور الصور الشخصية للزوار، ومقاطع الفيديو على منصة "تيك توك"، وتوفي "بيلو" في الخامسة من عمره بعام 2016، وتبعه "بيلي" بعد أعوام في 2019، عن عمر يناهز 12 عامًا، وفي الحياة البحرية الطبيعية، يتراوح متوسط العمر المتوقع للحيتان البيضاء بين 35 و50 عامًا.

وأشعل نفوق الحوتين عاصفة من الانتقادات من نشطاء حقوق الحيوان في كوريا الجنوبية، ما دفع الشركة إلى التحرك، وفي عام 2019، تعهدت شركة
Lotte
بإطلاق سراح "بيلا"، لكن النشطاء يقولون إنّه لا يوجد حتى الآن سبب للاحتفال، فمع اقتراب عام 2024، أي بعد مرور أكثر من 4 سنوات، لا تزال "بيلا" في الحوض
المائى.

وقال المؤسس المشارك لمجموعة الحياة البحرية الكورية الجنوبية
Hot Pink Dolphins، جو ياك جول: "شركة
Lotte
إنّها تتخذ الإجراءات، لكننا لا نعرف في الواقع.. فإن المعرض لا يزال مفتوحًا ولم يتم الإعلان عن تاريخ إطلاق سراحها".

وأشار جو إلى أنّ أنثى الحوت تستمر أيضًا في إظهار علامات التوتر "النمطية" بعد وفاة رفيقيها في الحوض المائي، إذ تدور في دوائر صغيرة، وتطفو بفتور بالقرب من سطح الماء.


أنثى الحوت بيلا
وفي عام 2022، نظم نشطاء من مجموعة
Hot Pink Dolphins
احتجاجًا عند حوض بيلا، مطالبين بإطلاق سراحها، وقال متحدث باسم الشركة : "تبذل شركة
Lotte World Aquarium
قصارى جهدها لخلق البيئة المناسبة والوقت المناسب لإطلاق سراح بيلا خلال المناقشات المستمرة"، وأوضح المتحدث أنّ بيلا كانت "بصحة جيدة"، وتخضع حاليًا للتدريب لإعدادها "لبيئة بحرية جديدة".

وعند سؤاله عن سبب الاستمرار في عرضها، قال المتحدث: "في هذه المرحلة، لا يوجد مكان آخر لها للبقاء فيه"، وأكّد مسؤولو شركة
Lotte
أنّ "المكان الوحيد في العالم" الذي يمكن إطلاق سراح "بيلا" فيه هو ملاذ آمن في آيسلندا.


نشطاء يطالبون بإطلاق سراح أنثى الحوت

بدوره، ذكر مشغلو محمية قادمة في النرويج أنّهم وجهوا دعوة رسمية إلى Lotte World Aquarium لاستضافة "بيلا" في محميتها الواقعة في مضيقٍ قطبي ضخم تبلغ
مساحتها 500 فدان أقصى شمال النرويج، وقال أندريه بوريل، عضو في مجلس الإدارة: "عملت محمية الحيتان النرويجية بنشاط مع أصحاب بيلا على مدار العامين الماضيين، وعرضت تسهيل نقلها".

وتابع: "نحن على استعداد لتوفير ملاذ لها، وربما حوت بيلوغا آخر في حديقة أكوا بلانيت يوسو في كوريا الجنوبية يُدعى روبي، مع بيئة بحرية طبيعية حيث يمكنهم التجول بحرية والغوص والازدهار جنبًا إلى جنب مع الحياة البحرية الأخرى"، ومع اقتراب نهاية عام 2023، كررت منظمات حقوق الحيوان دعواتها للإفراج عن "بيلا".







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