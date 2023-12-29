مباحثات عسكرية أمريكية إسرائيلية حول الحرب على غزة

(MENAFN
- Youm7) أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصالاً بوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، لمناقشة الحرب على قطاع غزة .
وبحسب بيان للبنتاجون اليوم لجمعة، كرر الوزير الأمريكي، تصميم الولايات المتحدة على ضمان ألا تتمكن الفصائل الفلسطينية، بعد الآن من تهديد أمن إسرائيل وشدد على أهمية حماية المدنيين في غزة وتسريع المساعدات الإنسانية.
وناقش الوزير أوستن والوزير غالانت أيضًا التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي، بما في ذلك الأنشطة المزعزعة للاستقرار في جنوب لبنان، والهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والهجمات على التجارة الدولية في البحر الأحمر.
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