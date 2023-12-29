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مباحثات عسكرية أمريكية إسرائيلية حول الحرب على غزة

12/29/2023 4:20:23 AM
(MENAFN- Youm7) أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصالاً بوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، لمناقشة الحرب على قطاع غزة .

وبحسب بيان للبنتاجون اليوم لجمعة، كرر الوزير الأمريكي، تصميم الولايات المتحدة على ضمان ألا تتمكن الفصائل الفلسطينية، بعد الآن من تهديد أمن إسرائيل وشدد على أهمية حماية المدنيين في غزة وتسريع المساعدات الإنسانية.

وناقش الوزير أوستن والوزير غالانت أيضًا التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي، بما في ذلك الأنشطة المزعزعة للاستقرار في جنوب لبنان، والهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والهجمات على التجارة الدولية في البحر الأحمر.








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