رعب الولادة فى غزة.. جارديان: النساء مجبرات على الوضع بمفردهن بالمنزل

MENAFN - Youm7) رصدت صحيفة الجارديان البريطانية المعاناة الشديدة التى تتعرض لها النساء الحوامل فى قطاع غزة عندما يحين موعد ولادة أطفالهن، فى ظل الحرب الوحشية المستمرة التى تشنها إسرائيل والدمار الواسع فى كافة منشآت البنية التحتية والمستشفيات ناهيك عن عدم وجود الإمدادات الطبيعة اللازمة.

وتحدثت الجارديان عن حنان، التى وضعت طفلها هذا الشهر، وقالت إنه عندما حان موعد الولادة، كانت ممزقة بين الألم والخوف من الولادة بدون مساعدة طبية ورعب القصف والقناصة الإسرائيليين لو حاولت الذهاب إلى المستشفى.وفى ظل خلو المستشفيات من الإمدادات، ومداهمتها من الجيش الإسرائيلى، وازدحامها الشديد بضحايا الحرب، قررت أن تضع وليدها فى المنزل. واستعانت بممرضة نزحت إلى المبنى الذى تقيم فيه، لكنها لم تستطع أن تقدم لها أكثر من المشورة الطبية، واستمع أبناء حنان الآخرين فى فزع لحقيقة الولادة بدون دعم طبى أو تسكين للألم.وكانت الأمم المتحدة قد قالت إنها تشعر بقلق بالغ بشأن النساء الحوامل اللاتى لا تستطعن الحصول على الرعاية الصحية فى غزة. وفى أكتوبر، أشارت تقديرات إلى أن أكثر من 50 ألف امراة فى غزة حوامل، ومن المتوقع أن تلد أكثر من 100 امرأة كل يوم وسط نقص فى الضروريات الأساسية بما فى ذلك الغذاء والماء، وقلة فرصة الحصول على الرعاية الصحية.وانخفض عدد المستشفيات العاملة من 36 إلى 8، ويقول الأطباء فى جميع أنحاء غزة إنها مكتظة بضحايا القصف الإسرائيلى. وقد أجبر ذلك المئات من النساء مثل حنان على الولادة بمفردهن فى المنزل.وقالت حنان: لقد وجدت نفسى أصرخ من الألم أمام أطفالى الذين كانوا مرعوبين بالفعل ومنزعجين من القصف الإسرائيلى المتواصل. وبدأت ابنتها بالبكاء، وحاولت حنان جاهدة تحمل الألم بدون صراخ، وهو أقصى ما يمكنها أن تقدمه لابنتها سيرين البالغة من العمر 7 سنوات.وقالت الجارديان إن المخاطر كبيرة للأطفال الذين يولدون مبكرا أو يعانون من مشكلات طبية فى غزة اليوم. وهناك 130 طفل حديث الولادة فى الحاضنات، وتقول الأمم المتحدة إنهم من بين المرضى الأكثر عرضة للخطر فى القطاع.