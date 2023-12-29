حصاد 2023.. سيراميكا يتوج بكأس رابطة الأندية ويشارك في السوبر لأول مرة

MENAFN - Youm7) يعد عام 2023 مميزا لفريق سيراميكا بعدما حصل على أول لقب في تاريخه، كما شارك في بطولة كأس السوبر المحلى لأول مرة في تاريخه بعد تطبيق النظام الجديد.

بدأ سيراميكا عام 2023 تحت القيادة الفنية للتونسي معين شعباني الذي رحل في 21 مايو الماضي، ليتولى حلمي طولان مهمة تدريب الفريق قبل رحيله، وتعيين أيمن الرمادى في بداية الموسم الحالي.

صفقات سيراميكا الشتوية

ضم سيراميكا صفقات قوية في الانتقالات الشتوية جاءت كالتالى: محمد عنتر "جناح" المصري البورسعيدي لمدة موسمين ونصف الموسم، النيجيري إبراهيم أيولا "مهاجم" لمدة 3 مواسم، الإيفواري كونستانت وايو "وسط ملعب" لمدة 3 مواسم، مروان صحراوي "مدافع" الإسماعيلي وإنبي السابق، إعارة حتى نهاية الموسم الحالي وقابل للتفعيل لمدة موسمين إضافيين.

وأنهى سيراميكا الدورى المصرى في الموسم الماضي في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة، بعد صراع قوى للهروب من الهبوط والذى تحقق له قبل نهاية البطولة بمباراة واحدة.

لقب كأس رابطة الأندية

فى 22 يوليو 2023 توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا بلقب كأس الرابطة بعدما تغلب على نظيره المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ليتوج بأول بطولة في تاريخه.

وبهذا اللقب تأهل فريق سيراميكا لخوض بطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخه، بعد تغيير نظامه بمشاركة 4 أندية في البطولة، بجانب الأهلى وبيراميدز وفيوتشر.

الصفقات الصيفية

ضم نادي سيراميكا 11 لاعبا في الانتقالات الصيفية هم النيجيري صديق أوجولا لاعب نادي سموحة وثنائي النادي الأهلي سعد الدين سمير وأحمد القندوسي، وعلاء يحيي لاعب نادي لافيينا وأحمد دعدور حارس بيراميدز وإسلام المزين قادما من المصري البورسعيدي والأوغندي إيريك كامبالي مهاجم فريق المريخ السوداني وحسين حسني لاعب بورتو السويس وأحمد بلحاج لاعب أسوان وتمت إعارته للجونة ومحمد رضا لاعب الأهلي وتمت إعارته للقناة.

السوبر المحلى

خاض كأس السوبر المحلى لأول مرة المقامة في الإمارات، وسقط أمام الأهلي بهدف نظيف، ويلعب على المركز الثالث أمام بيراميدز.



