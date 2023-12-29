Friday, 29 December 2023 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزمالك يختبر شبابه فى وديات الإمارات شهر يناير

12/29/2023 4:20:20 AM
(MENAFN- Youm7) يختبر
الجهاز الفني لفريق الزمالك مجموعة من اللاعبين الشباب في وديات الإمارات المقرر إقامتها في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر من خلال بطولتين وبمشاركة 6 فرق هم الوحدة الإماراتى والاتفاق السعودى وام صلال القطرى في البطولة الأولى وووهان الصينى وأهلى جدة السعودى والرجاء المغربى في البطولة الثانية.



ويرغب معتمد جمال المدير
الفني للزمالك
في الوقوف على مستوى اللاعبين الشباب، للاطمئنان على مستواهم تمهيداً لضمهم للفريق الأول والاستعانة بهم في الفترة المقبلة وحتى يكونوا نواة للفريق، في ظل الأزمة المالية التي يعانى منها النادى حالياً.



ويستعد الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.



وينافس الزمالك 6 فريق في وديات الإمارات مقسمة إلى ثلاثة في البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24
يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.



ويشارك الزمالك في الدورة الثانى والتى ستكون في الفترة من 24 حتى 29 يناير المقبل، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي و أهلى جدة السعودي.



ويرسم معتمد جمال خلال اليومين المقبلين خطة معسكرى الإمارات الذين يخوضهما الفريق فى يناير، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهما بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الدولى التى ينشغل
فيها المنتخب الوطنى بمنافسات كأس الأمم الأفريقية.



ويمنح الجهاز الفني للزمالك فرصة للبدلاء للمشاركة في معسكرى الإمارات بيناير
ومنهم حاتم سكر ،عبد الله جمعة،البنينى سامسون أكينيولا، معاذ علاء، أحمد زكي،وبعض اللاعبين الشباب لانتقاء أفضل العناصر.












MENAFN29122023000132011024ID1107667788

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث