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الطلائع يستعيد جهود محارب وفتح الله وفريد شوقى فى مباراة زد إف سى

12/29/2023 4:20:20 AM
(MENAFN- Youm7) يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود الثلاثى محمد فتح الله وإسلام محارب وفريد شوقى فى مباراة زد إف سى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب إسلام محارب وفريد شوقى عن مباراة سموحة الأخيرة بالدوري بسبب الإيقاف بعد تعرضهما للطرد فى مباراة المقاولون العرب التى خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف، كما غاب محمد فتح الله عن مباراة سموحة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة المقاولون.

ويستعد الطلائع لمواجهة زد إف سى المقرر لها السابعة مساء غد السبت باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركزالتاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 9.

وعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات زد اف سى الأخيرة بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية.
وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد فى الجولة الاخيرة للدوري.





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