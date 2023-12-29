Friday, 29 December 2023 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حلم الثامنة وتحدى الأولمبياد ومعجزة النسائية أبرز أهداف المنتخبات فى 2024

12/29/2023 4:20:19 AM
(MENAFN- Youm7) تنتظر المنتخبات الوطنية العديد من التحديات فى 2024، ما يعني أن عام 2024 سيكون مليئاً بالإثارة والتشويق، وأهم الأحداث بالطبع تخص منتخبي مصر الأول والأولمبي، حيث ينافس الأول على لقب أفريقيا الشهر المقبل فى كوت ديفوار، بينما يستعد الأولمبي لدورة الألعاب الصيفية فى باريس الصيف المقبل.



اليوم السابع يرصد أبرز أهداف المنتخبات الوطنية العام المقبل، بعدما لملم 2023 أوراقه، ويستعد للمغادرة، لنستقبل العام الجديد بمزيد من الحلم والترقب.


الأميرة الأفريقية الثامنة


اقترب موعد انطلاق كأس أمم أفريقيا 2023، وبات يفصلنا أيام عن ضربة البداية يوم 13 يناير المقبل، بلقاء الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو. ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة نستعرض المنتخبات الـ24 المشاركة في الكان، وموعدنا اليوم مع منتخب مصر، أكثر من تُوّج بلقب البطولة على مرّ التاريخ.



يسجل منتخب مصر حضوره السادس والعشرين في النهائيات، كأكثر منتخب شارك في تاريخ البطولة، حيث لم يغب الفراعنة عن الكان مطلقًا سوى في 8 نسخ.وخاض منتخب مصر 107 لقاءات، فاز في 60 مباراة، كأكثر من حقق انتصارات، وتعادل في 20 مباراة، وخسر في 27 لقاء. وسجل منتخب مصر 168 هدفًا (رقم قياسي) واستقبلت شباكه 90 هدفًا.


حلم الأولمبياد


يرغب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، في إعداد الفراعنة بشكل جيد قبل المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما تأهل المنتخب الوطني لها عقب الوصول للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي شهدت وصول مصر للمباراة النهائية، ولكن خسر أمام المغرب بهدفين مقابل هدف.


منتخب النسائية


يواجه منتخب مصر للناشئات نظيره الكاميروني يوم 12 يناير المقبل، علمًا بأن مباراة العودة سقام بالكاميرون يوم 19 من نفس الشهر. وتأهل المنتخب الوطني لهذا الدور عقب اكتساحه الكونغو برازافيل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-1 في الدور الثالث بالتصفيات، بينما صعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-2.



واكتسح المنتخب الوطني اليوم ضيفه الكونغولي بسداسية نظيفة على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة العودة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله، وتقام بطولة كأس العالم فى كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر من العام المقبل.












MENAFN29122023000132011024ID1107667785

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث