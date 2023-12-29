(سنتكوم): اسقاط طائرة مسيرة وصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون جنوب البحر الاحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 12 (كونا) - اعلنت القيادة الوسطى الامريكية (سنتكوم) انها اسقطت طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن اطلقه الحوثيون في جنوب البحر الاحمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) مساء امس الخميس أن "المدمرة الامريكية (يو اس اس ميسون) اسقطت طائرة بدون طيار وصاروخا باليستيا مضادا للسفن اطلقه الحوثيون في جنوب البحر الاحمر بين الساعة 45ر5 و10ر6 مساء بتوقيت صنعاء".
وأوضحت أن "الهجمات لم تلحق اضرارا بالسفن ال18 التي كانت في المنطقة كما لم يتم الابلاغ عن وقوع اصابات".
وأشارت (سنتكوم) إلى أن هذه الهجمات تعد المحاولة ال22 التي يقوم بها الحوثيون ضد سفن الشحن في المياة الاقليمية منذ 19 اكتوبر الماضي.
ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الولايات المتحدة مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لوقف هجمات الحوثيين على السفن أطلق عليها اسم (تحالف الازدهار).(النهاية)
ا م م / م خ
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