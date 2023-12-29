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(سنتكوم): اسقاط طائرة مسيرة وصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون جنوب البحر الاحمر

12/29/2023 4:20:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 12 (كونا) - اعلنت القيادة الوسطى الامريكية (سنتكوم) انها اسقطت طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن اطلقه الحوثيون في جنوب البحر الاحمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) مساء امس الخميس أن "المدمرة الامريكية (يو اس اس ميسون) اسقطت طائرة بدون طيار وصاروخا باليستيا مضادا للسفن اطلقه الحوثيون في جنوب البحر الاحمر بين الساعة 45ر5 و10ر6 مساء بتوقيت صنعاء".
وأوضحت أن "الهجمات لم تلحق اضرارا بالسفن ال18 التي كانت في المنطقة كما لم يتم الابلاغ عن وقوع اصابات".
وأشارت (سنتكوم) إلى أن هذه الهجمات تعد المحاولة ال22 التي يقوم بها الحوثيون ضد سفن الشحن في المياة الاقليمية منذ 19 اكتوبر الماضي.
ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الولايات المتحدة مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لوقف هجمات الحوثيين على السفن أطلق عليها اسم (تحالف الازدهار).(النهاية)

ا م م / م خ




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