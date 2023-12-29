سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 17ر1 دولار ليبلغ 90ر81 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 17ر1 دولار ليبلغ 90ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 07ر83 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39ر2 دولار لتبلغ 15ر77 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34ر2 دولار لتبلغ 77ر71 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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