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قوة الإطفاء تدعو إلى اتخاذ التدابير الوقائية واتباع إجراءات السلامة خلال فترة التخييم

12/29/2023 4:20:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله المسري
الكويت - 29 - 12 (كونا) -- دعت قوة الإطفاء العام اليوم الجمعة مرتادي البر إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والتدابير الوقائية واتباع إجراءات السلامة خلال فترة التخييم.
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في القوة العميد محمد الغريب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ضرورة إخراج منقل الفحم خارج الخيمة وإطفاء مولد الكهرباء وجميع الأجهزة الكهربائية قبل الخلود إلى النوم.
وشدد العميد الغريب على مرتادي البر خلال فترة التخييم ضرورة وضع المواقد المشتعلة والحطب أو الفحم خارج الخيم حصرا للحيلولة دون وقوع حرائق أو اختناقات جراء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون السام الذي يؤدي إلى الوفاة لدى إغلاق النوافذ والأبواب.
وأكد ضرورة ابتعاد مرتادي البر عن الفتحات والشقوق الأرضية التي يمكن أن تشكل مأوى للحشرات والقوارض والزواحف السامة مع وجوب بقاء مكان التخييم نظيفا وخاليا من الأعشاب الجافة لتجنب مخاطر اندلاع الحرائق واختيار موقع التخييم بعيدا عن أبراج الكهرباء.
ودعا إلى وجوب التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية بحيث لا تكون مكشوفة لتجنب التماس الكهربائي مطالبا بضرورة وضع أسطوانة الغاز خارج خيمة المطبخ وإحكام غلقها عند الانتهاء من الطبخ.
وناشد الغريب مرتادي البر ضرورة نصب الخيام بعكس اتجاه الرياح لتفادي المخلفات المتطايرة واختيار مكان مرتفع تجنبا لجرف المياه لأي سيول جراء هطول الأمطار وترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار بين الخيام لتجنب انتقال الحريق عند اندلاعها.
ودعا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء الجميع في حالة طلب المساعدة إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112. (النهاية)

ع ح ك / ت م




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